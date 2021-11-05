Memur-Sen’in açlık sınırı asgari ücretin 202 lira üstünde

Memur-Sen’in açıkladığı açlık sınırı, 2 bin 825 lira olan asgari ücretin 202 lira üstünde.
Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan ‘açlık-yoksulluk’ araştırmasına göre Türkiye’deki dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 27 lira, yoksulluk sınırı ise 8 bin 595 lira.
Memur-Sen’e göre ekim ayında, eylüle göre gıda fiyatlarında ortalama yüzde 3,12’lik artış var.
Isınma fiyatlarında ortalama yüzde 13,71’lik bir artış olurken, barınmada bu oran yüzde 1,43.
Gıda ürünlerinde zam şampiyonları
- Sivri biber: Yüzde 36,99
- Domates: Yüzde 32,25
- Kabak: yüzde 19,65,
- Patates: Yüzde 14,29
Giyim fiyatları da atağa geçti
Memer-Sen’e göre giyim fiyatlarındaki ortalama değişim yüzde 4,06.
- Erkek ceketi: Yüzde 19,25
- Pardösü: Yüzde 18,77
- Çocuk elbisesi: Yüzde 17,21
Zamlanan diğer kalemler
Ekim ayında ayrıca ulaşım yüzde 1,96, kişisel temizlik ve bakım ürünleri yüzde 2,12, sağlık ürünleri yüzde 1, eğitim-kültür ürünleri yüzde 1,57, haberleşme ise yüzde 0,9 zamlandı.
TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 19,89
ENAG’ın enflasyonu yıllık yüzde 49,87
Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin lirayı geçti
DİSK-AR: Emeklinin gıda enflasyonu yüzde 35’e dayandı