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Yaramazlara biraz batar!

Memur-Sen’in açlık sınırı asgari ücretin 202 lira üstünde

Memur-Sen’in açıkladığı açlık sınırı, 2 bin 825 lira olan asgari ücretin 202 lira üstünde.

Fotoğraf: Reuters

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan ‘açlık-yoksulluk’ araştırmasına göre Türkiye’deki dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 27 lira, yoksulluk sınırı ise 8 bin 595 lira.


Memur-Sen’e göre ekim ayında, eylüle göre gıda fiyatlarında ortalama yüzde 3,12’lik artış var.

Isınma fiyatlarında ortalama yüzde 13,71’lik bir artış olurken, barınmada bu oran yüzde 1,43.

Gıda ürünlerinde zam şampiyonları

  • Sivri biber: Yüzde 36,99
  • Domates: Yüzde 32,25
  • Kabak: yüzde 19,65,
  • Patates: Yüzde 14,29

Giyim fiyatları da atağa geçti

Memer-Sen’e göre giyim fiyatlarındaki ortalama değişim yüzde 4,06.

  • Erkek ceketi: Yüzde 19,25
  • Pardösü: Yüzde 18,77
  • Çocuk elbisesi: Yüzde 17,21

Zamlanan diğer kalemler

Ekim ayında ayrıca ulaşım yüzde 1,96, kişisel temizlik ve bakım ürünleri yüzde 2,12, sağlık ürünleri yüzde 1, eğitim-kültür ürünleri yüzde 1,57, haberleşme ise yüzde 0,9 zamlandı.

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