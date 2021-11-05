Memur-Sen’in açlık sınırı asgari ücretin 202 lira üstünde

Memur-Sen’in açıkladığı açlık sınırı, 2 bin 825 lira olan asgari ücretin 202 lira üstünde.

Fotoğraf: Reuters

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan ‘açlık-yoksulluk’ araştırmasına göre Türkiye’deki dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 27 lira, yoksulluk sınırı ise 8 bin 595 lira.

Memur-Sen’e göre ekim ayında, eylüle göre gıda fiyatlarında ortalama yüzde 3,12’lik artış var.

Isınma fiyatlarında ortalama yüzde 13,71’lik bir artış olurken, barınmada bu oran yüzde 1,43.

Gıda ürünlerinde zam şampiyonları

Sivri biber: Yüzde 36,99

Domates: Yüzde 32,25

Kabak: yüzde 19,65,

Patates: Yüzde 14,29

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin:

🔴Açlık sınırı 3.027,1 ₺,

🔴Yoksulluk sınırı ise 8.595,4 ₺ olarak belirlendi.



🔗https://t.co/1IiMIXdzSJ pic.twitter.com/Uw1MjwXno0 — Memur-Sen (@MemurSenKonf) November 5, 2021

Giyim fiyatları da atağa geçti

Memer-Sen’e göre giyim fiyatlarındaki ortalama değişim yüzde 4,06.

Erkek ceketi: Yüzde 19,25

Pardösü: Yüzde 18,77

Çocuk elbisesi: Yüzde 17,21

Zamlanan diğer kalemler

Ekim ayında ayrıca ulaşım yüzde 1,96, kişisel temizlik ve bakım ürünleri yüzde 2,12, sağlık ürünleri yüzde 1, eğitim-kültür ürünleri yüzde 1,57, haberleşme ise yüzde 0,9 zamlandı.