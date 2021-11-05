Zamlar Türkiye’yi Avrupa’da ‘tasarruf’ şampiyonu yaptı

Global araştırma şirketi IPSOS’un araştırmasında, Avrupa’da en çok ‘tasarruf’ yapan ülke Türkiye çıktı.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında son iki yılda üst üste gözlenen artışlar Türkiye’yi Avrupa’nın zam şampiyonu yapmıştı. 2019 ile 2021 ilk yarılarını kapsayan iki yıllık dönemde Türkiye’de elektrik fiyatları yüzde 47,4 artarken doğal gaz fiyatları da yüzde 42,3 yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşa yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarına çözüm olarak ‘tasarruf’ seçeneğini sunmuştu.

Ancak IPSOS araştırma şirketinin 23 bin 55 kişiyle yaptığı ‘çevrecilik önlemleri’ araştırmasına göre, Türkiye zam üstüne gelen zamlarla elektrik, doğalgaz ve suyu korkarak kullanır hale gelerek Avrupa’da ‘en çevreci’ ülke oldu.

Araştırmaya göre Türkiye’de halkın yüzde 58’i evde son dönemde daha fazla enerji tasarrufu yapıyor.

Diğer ülkelerle birlikte genel ortalamaya bakıldığında ise bu oran yüzde 43.

Türkiye, ‘Su tasarrufu yapıyor musunuz’ sorusuna verilen cevaplarda da yüzde 41’lik ortalamanın hayli üstünde: Yüzde 50.

Yani bakan Dönmez’in yaptığı öneriyi Türkiye toplumu gelen zamlar üstüne ‘zorunlu’ olarak yapmaya başlamış görünüyor.