Aşı karşıtları partileşiyor

Kırıkkale’de noter olarak çalışan avukat Hacı Ali Özhan, ‘Dayatmasız Yaşam Partisi’ ismiyle kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vereceklerini duyurdu.

Dünya çapında 5 milyonu aşkın insan pandemi nedeniyle hayatını kaybederken, buna karşı en büyük ‘silah’ aşıya bilim dışı argümanlarla karşı çıkanlar da var. Aşı karşıtları, sosyal mesafe ve maske gibi tedbirlere de karşı çıkıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) aşı karşıtlarının iddialarının bilimsel dayanaktan yoksun olduğuna ilişkin bilgilendirme metinleri yayınlamıştı.

Aşı karşıtları 11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de ‘Büyük Uyanış’ adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de aşı karşıtları Mecidiyeköy’deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi’nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

Hiçbir barışçıl yürüyüşe izin vermeyen mülki idare yetkilileri, aşı karşıtlarının eylemlerine engel olmamıştı.

Sözcü’den Veli Toprak’a konuşan Özhan, aşı, maske ve zorunlu PCR testi karşıtı mücadele vereceklerini belirterek “Hiçbir siyasi hesapla çalışma yapmayacağız. Partimiz pandemi mücadelesiyle sınırlı tek bir amaç için çalışacak, görev tamamlanınca kendini feshedecek” dedi.

Özhan, partinin programında şu ifadelerin yer alacağını söyledi: “İnsanların vücut bütünlüğüne yapılan zorlayıcı müdahale ve dayatmalara karşıyız. Aşı adı verilen kimyasal sıvılarla çipli takip sistemi kurularak robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçlayan planlara karşıyız. Yurtdışına çıkışta ve girişte getirilen aşı veya PCR test zorunluluğuna karşıyız. Maske dayatılmasına itiraz ediyoruz. ‘Vücut benim, kararıma saygı duy, vücut bütünlüğüne dokunma’ diyor, yaşam hakkımıza müdahale edilmesini kabul etmiyor ve dayatmasız yaşam istiyoruz.”