Ulaştırma bakanlığının tek makam aracı, cumhurbaşkanlığından hibeymiş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık tarafından kullanılan aracın cumhurbaşkanlığı tarafından hibe edildiğini söyledi.

ANKA’nın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bakanlığın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP’li vekil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndaki makam aracı ve makam şoförü sayısını ve maliyetini sordu.

Karaismailoğlu’nun yanıtında, bakanlığın satın alınan ya da kiralanan makam aracının bulunmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Bakanlığımıza cumhurbaşkanlığınca bir adet makam aracı hibe edilmiş olup bakanlığımızca kiralanan veya satın alınan makam aracı bulunmamaktadır. Makam aracında makam şoförü olarak bir personel çalışmaktadır.”