Bilim kurulu üyesi Prof. İlhan: Tezahüratlar maskeli yapılmalı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) stadyumlara tam kapasiteyle seyirci alma kararının ardından Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, taraftarların tezahürat yaparken maske takmasını tavsiye etti.

TFF, stadyumlara 9 Kasım tarihinden itibaren yüzde 100 kapasiteyle seyirci alınmasına karar vermişti.

DHA’ya konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. İlhan, “Tezahürat yapıldığında damlacıklar ile beraber dışarıya fazla miktarda virüs saçılması söz konusu olabilir. Vatandaşlar içeride mesafeye dikkat etmeye çalışır ve maske takarsalar sürecin daha rahat yönetilebileceğini düşünüyorum” dedi.

İlhan şu uyarıları yaptı: “Aşılı vatandaşlar içeriye girsinler; ama vatandaşlarımız içeride mümkün olduğu kadar birbirleriyle temas etmemeye çalışsınlar. Tezahürat yapabilirler elbette; ama maske takmaya dikkat ederseler stadyumlarda enfeksiyon oranı çok daha az olacaktır diye düşünüyorum.”