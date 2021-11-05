Bakan Bilgin, asgari ücret için enflasyonu ‘hatırladı’: Çalışıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesi belirlemek için’ çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Rakamları tartışmalı bulunan TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 20 sınırına dayanırken, bağımsız kaynaklara göre enflasyon en az yüzde 40 seviyesinde. Bu yıl ödenen 2 bin 825 liralık asgari ücrete, yılın başında yaklaşık 500 lira zam yapılmıştı.

Enflasyon ve zamlar bir kenara, dövizdeki yükseliş nedeniyle Türk Lirası’nda sene başından beri kayıp yüzde 31 seviyesinde. Yani asgari ücret durduğu yerde eriyor.

Aralıkta yapılacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde iktidar kanadından konuya dair mesajlar artıyor.

2022 bütçesinin komisyon görüşmelerinde konuşan Bilgin, “Hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz” dedi.

“Asgari ücretle ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren, yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz” diyen Bilgin, şöyle devam etti: “Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak, asgari ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim. 3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz.”

Komisyon görüşmeleri başlamadan bakan, CHP ve HDP milletvekilleri tarafından “Bir aylık alın teri 1 ton kömür etmiyor“, “1 ton kömür 3200; asgari ücret 2825; asgari ücretli ya aç kalacak ya donacak“, “Ssgari ücret vergiden muaf net 5 bin TL olsun” yazılı pankartlarla karşılandı.