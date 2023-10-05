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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 5 Ekim 2023

Kentsel dönüşüm sil baştan: Bakanlığın dört adımlı İstanbul planı

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm tebligatlarının artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi. Bu karardaki amaçsa ‘tıkanan’ süreci hızlandırmak.

Dört yanımız düşmanlarla çevriliyse ne yaparız?

AP’den Karabağ kararı: Azerbaycan’ı ‘etnik temizlik’ yapmakla suçladı

Avrupa Parlamentosu (AP) Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’daki Ermenilere ‘etnik temizlik’ yapmakla suçladı, Bakü’ye yaptırım istedi.


Bakan ‘Nefeslerini keseceğiz’ demişti: Gözaltındakilere 8 Mart ve 25 Kasım suçlaması

AYM, Can Atalay’ın ‘hak ihlali’ başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası onanan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ‘hak ihlali’ başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti.

Akşener İYİ Parti’nin Eskişehir adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Melih Aydın’ı açıkladı.

Ankara’da kömür madeninde göçük: 15 yaralı

Ankara Valiliği, Beypazarı’nda kömür madeninde göçük olduğunu ve 15 işçinin yaralandığını duyurdu. İşçilerden üçü hastanede gözetim altına alındı.

Çıplak arama davası: Emniyet cevap verene kadar mahkeme tanık dinlemeyecek

Ticaret bakanına göre ikinci el otomobil fiyatları yüzde 15 düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 15 düştüğünü ileri sürdü.

Boğaziçi’nde yurtları da kapsayan alan ‘teknoloji geliştirme bölgesi’ ilan edildi

Merkez Bankası’ndan ihracatçının maliyetlerini düşürme hamlesi

Merkez Bankası (MB), ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti.

Eylülde konut satışı yüzde 16 azaldı

Türkiye’de eylülde yapılan konut satışı sayısı ağustosa göre yaklaşık yüzde 16 azaldı.

Esenboğa Havalimanı’na üçüncü pist yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’na yaklaşık 298 milyon avro yatırım gerçekleştirileceklerini belirterek, “İki etaplı olarak gerçekleştirilecek proje kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı’mız üçüncü pistine kavuşacakdedi.

Yemek zammını protesto eden öğrencilere gözaltı

Yemek zammını protesto eden Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri gözaltına alındı.

Nobel Edebiyat Ödülü, ‘söylenmeyene ses veren’ yazara

Nobel Edebiyat Ödülü’ne ‘söylenemeyene bir ses veren yenilikçi oyun ve düzyazılarından ötürü’ Norveçli yazar Jon Fosse layık görüldü.

Uzmanlar yanıtladı: Bir arkadaşlık nasıl bitirilir?

SON HABERLER

Akşam Postası / 5 Ekim 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Dört yanımız düşmanlarla çevriliyse ne yaparız?

Devletçi ve güvenlikçi bir kültür üreten ‘düşmanlarla çevriliyiz’ algısı ‘devletin bekası’ için hukuku askıya almayı, özgürlükleri rafa kaldırmayı, demokrasiyi ertelemeyi dert etmez. Böyle bir siyasal kültürden de demokrasi ve özgürlükler rejimi çıkmaz. Gerçekçi olalım.