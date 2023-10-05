Akşam Postası / 5 Ekim 2023

Kentsel dönüşüm sil baştan: Bakanlığın dört adımlı İstanbul planı
Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm tebligatlarının artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi. Bu karardaki amaçsa ‘tıkanan’ süreci hızlandırmak.
AP’den Karabağ kararı: Azerbaycan’ı ‘etnik temizlik’ yapmakla suçladı
Avrupa Parlamentosu (AP) Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’daki Ermenilere ‘etnik temizlik’ yapmakla suçladı, Bakü’ye yaptırım istedi.
AYM, Can Atalay’ın ‘hak ihlali’ başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası onanan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ‘hak ihlali’ başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti.
Akşener İYİ Parti’nin Eskişehir adayını açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Melih Aydın’ı açıkladı.
Ankara’da kömür madeninde göçük: 15 yaralı
Ankara Valiliği, Beypazarı’nda kömür madeninde göçük olduğunu ve 15 işçinin yaralandığını duyurdu. İşçilerden üçü hastanede gözetim altına alındı.
Ticaret bakanına göre ikinci el otomobil fiyatları yüzde 15 düştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 15 düştüğünü ileri sürdü.
Merkez Bankası’ndan ihracatçının maliyetlerini düşürme hamlesi
Merkez Bankası (MB), ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti.
Eylülde konut satışı yüzde 16 azaldı
Türkiye’de eylülde yapılan konut satışı sayısı ağustosa göre yaklaşık yüzde 16 azaldı.
Esenboğa Havalimanı’na üçüncü pist yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’na yaklaşık 298 milyon avro yatırım gerçekleştirileceklerini belirterek, “İki etaplı olarak gerçekleştirilecek proje kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı’mız üçüncü pistine kavuşacak” dedi.
Yemek zammını protesto eden öğrencilere gözaltı
Yemek zammını protesto eden Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri gözaltına alındı.
Nobel Edebiyat Ödülü, ‘söylenmeyene ses veren’ yazara
Nobel Edebiyat Ödülü’ne ‘söylenemeyene bir ses veren yenilikçi oyun ve düzyazılarından ötürü’ Norveçli yazar Jon Fosse layık görüldü.