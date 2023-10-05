Esenboğa Havalimanı’na üçüncü pist yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’na yaklaşık 298 milyon avro yatırım gerçekleştirileceklerini belirterek, “İki etaplı olarak gerçekleştirilecek proje kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı’mız üçüncü pistine kavuşacak” dedi.

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Esenboğa Havalimanı Gelişim Projesi’ni inceleyen Uraloğlu, “Ankara’ya hava ulaşımı hususunda öylesine büyük bir talep var ki bu kapasite dahi Esenboğa Havalimanı için yetersiz kalıyor. Bu gerçeği istatistikler de gösteriyor. Bu nedenle Esenboğa Havalimanı’nı yenilikçi, vizyoner bir bakış açısıyla geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Üçüncü pist hakkında bilgi veren Uraloğlu, şunları dedi:

“Devlet kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 298 milyon avro yatırım gerçekleştireceğiz. İki etaplı olarak gerçekleştirilecek proje kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı’mız üçüncü pistine kavuşacak. İlk etap kapsamında değerlendirilecek üçüncü pist yapımının yanı sıra itfaiye istasyonu, özel maksatlı araç giriş binası, ASKİ Ulupınar Deresi’nin ıslahı, teknik blok ve kule, ısı merkezi ve su deposu, uçuş kontrol hangarı, uçak atık su arıtma tesisi ve kargo genişleme alanları çalışmaları gerçekleştirilecek. İkinci etap kapsamında ise en az 40 bin metrekarelik terminal binası genişletilmesi, genel havacılık apronu ve taksi yolu çalışmaları yapılacak.”