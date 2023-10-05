Humus’ta askeri mezuniyet törenine saldırı: En az 80 ölü, 240 yaralı

Suriye’de Savunma Bakanlığı’na bağlı harp okulunun mezuniyet törenine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda en az 80 kişi öldü.

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Suriye devlet ajansı SANA’nın haberine göre, patlayıcı mühimmat yüklü dronlarla düzenlenen saldırılarda onlarca kişinin öldü ve yaralandı.

AA’nın Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasından aktardığına göre en az 80 kişi öldü ve 240 kişi yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıya çok sayıda silahlı insansız hava aracının karıştığı belirtilirken, örgüt ismi verilmeden ‘terörist’ gruplar suçlandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Suriyeli bir güvenlik kaynağı Suriye savunma bakanının da törene katıldığını ancak saldırıdan dakikalar önce alandan ayrıldığını açıkladı.

Bu arada hükümet, saldırıda vefat eden siviller ve askerler için üç günlük resmi yas ilan etti.

Ayrıca Suriye ordusu, saldırının ardından İdlib’deki silahlı grupları hedef almaya başladı.