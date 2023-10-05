Çıplak arama davası: Emniyet cevap verene kadar mahkeme tanık dinlemeyecek

CANAN COŞKUN

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Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı’nın Gezi eylemleri sırasında gözaltında çıplak aramaya maruz kalmasıyla ilgili üç polisin ‘işkence’ suçundan yargılandığı davanın yedinci duruşması bugün görüldü.

Mahkemenin yaklaşık bir yıl önce sorduğu sorulara cevap veren emniyet, yalnızca erkekler nezarethanesinde kalan kişilerin listesini yolladı. Mahkeme, emniyete yeni sorular sordu. Cevap gelene kadar tanık dinlenmeyecek, keşif yapılmayacak.

Çizim: Nazım Dikbaş

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mücella ve Cansu Yapıcı katılmadı. Yapıcı ailesini avukatları temsil etti. Başka dosyadan tutuklu sanık polis Levent Mustafaoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı.

Emniyet görüşmecilerin kaydını tutmuyormuş

Duruşmada mahkemenin Aralık 2022’den bu yana emniyete sorduğu sorulara yanıt geldiği duyuruldu. Mahkeme, Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne yazı yazılarak gözaltında olan isimler, avukatları ve ziyarete gelen milletvekillerinin listesini istemişti. Emniyetten gelen yanıtta, nezarethanede görüşme yapan avukatların ve nezarethanedekileri ziyarete gelen dönemin milletvekillerine ilişkin bir kayıt tutmadıkları söylendi. Dört gün boyunca aynı yerde gözaltında tutulan diğer kişilerin listesindeyse uyuşturucu madde gerekçesiyle gözaltına alınan erkeklerin isimlerinin bulunduğu bir liste yollandı.

Yapıcı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, yollanan listenin sorunu çözmediğini belirterek, şunları söyledi:

“30 kişilik listedeki herkes erkek, bunların hepsi uyuşturucudan gözaltına alınmış. Olayın yaşandığı 8 Temmuz 2013 günü nezarethanede sadece iki kişi varmış, onlar da yabancı uyrukluymuş. Kadınlar erkek tuvaletine götürülmüştü. Orada kamera vardı. Kadınlara uygulanan kötü muameleyi erkekler nasıl anlayabilir? Neden iși bu kadar yokuşa sürüyorlar anlamıyorum.”

Liste ilk Gezi davasına bakan mahkemede

Eyüboğlu, nezarethanede birlikte tutulan kişilerin olayları görebileceğini aktararak, erkeklerin hücrelerinin farklı yerde olduğundan olayları göremediğini söyledi. Eyüboğlu, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili ilk davaya bakan İstanbul 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyasında görüşe giden avukat ve milletvekillerinin listesinin bulunduğunu belirtti. Eyüboğlu, dosyanın dava dosyasına getirilmesini istedi. Bu liste getirilince avukat ve milletvekillerinin dinlenmesini talep etti.

Sanık polislerin avukatları da Yapıcı’nın avukatlarının söylediği listedeki kişilerin tarafsız olmadığını savunarak, emniyetten gelen listedeki kişilerin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Emniyete polislerin ismi soruldu

Mahkeme, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı yazarak gözaltı işleminin yapıldığı 8 Temmuz 2013’de gözaltına alınan kadınların bulunup bulunmadığının sorulmasına, varsa bilgilerinin mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Sanık polislerin nezarethanede birlikte görev yaptığı polislerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesine hükmeden mahkeme, bilgilerinin mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Heyet, emniyetten yazı cevaplarının gelmesinden sonra tanıkların dinlenmesine, tanıkların dinlenmesinden sonra da keşif talebinin değerlendirilmesine hükmetti.

Mahkeme, ilk Gezi Parkı davasına bakan İstanbul 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyasını da istedi. Bir sonraki duruşma 13 Şubat 2024 saat 9.30’da yapılacak.

Ne olmuştu?

8 Temmuz 2013’te eylemlerin devam ettiği Gezi Parkı dönemin İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun çağrısıyla açılmıştı. Polis o gün aralarında Mücella Yapıcı’nın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almış, gözaltına alınanlar dört gün boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulmuştu.

Olaydan sekiz yıl sonra hazırlanan iddianamede aramayı yapan iki polis ve nezarethane amirinin Türk Ceza Kanunu’nun 94’üncü maddesinde düzenlenen ‘işkence’ suçundan üç yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

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