Boğaziçi’nde yurtları da kapsayan alan ‘teknoloji geliştirme bölgesi’ ilan edildi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılan 1’inci ve 2’nci Kuzey yurtlarının da bulunduğu alan ‘teknoloji geliştirme bölgesi’ ilan edildi.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi 1’inci Kuzey Yurdu, 2’nci Kuzey Yurdu, 1’inci Kilyos Yurdu ve Kilyos Otel Yurdu ve Superdorm yurdunu ‘depreme dayanıklı olmadığı’ gerekçesiyle kapatmıştı. Beş yurdun toplam kontenjanı yaklaşık 2 bin 500’dü. Okul yönetiminin öğrencilere aktardığına göre Superdorm yurdunun güçlendirilip diğer yurtların da yıkılıp yeniden yurt yapılması planlanıyordu.

Yurtların kapatılacağı önceden belli olmasına rağmen okul yönetimi gerekli önlemleri almadı ve çok sayıda öğrenci yurtsuz kaldı. Yönetim, halihazırda faal olan yurtlara yatak ve ranza atarak kontenjanı artırmaya çalışsa da bu yeterli bir çözüm değil. Ayrıca bu, yurda yerleşen öğrencilerin de barınma kalitesini düşüren bir uygulama.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan bir cumhurbaşkanı kararıyla, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılan 1’inci ve 2’nci Kuzey Yurdu’nu da kapsayan bir bölge ‘teknoloji geliştirme bölgesi’ ilan edildi.

Resmi Gazete’de gösterilen alan şu şekilde:

Görsel: Resmi Gazete

Koordinatları ‘Google Earth’ uygulaması aracılığıyla arattığımız zaman karşımıza şu bölge çıkıyor:

Görsel: Google Earth

Kırmızıyla işaretli bölgenin üst kısmında kapatılan 1’nci ve 2’inci Kuzey yurtları bulunuyor.

‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre teknoloji geliştirme bölgesinin anlamı şöyle: “Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade eder.”