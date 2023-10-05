AP’den Karabağ kararı: Azerbaycan’ı ‘etnik temizlik’ yapmakla suçladı

Avrupa Parlamentosu (AP) Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’daki Ermenilere ‘etnik temizlik’ yapmakla suçladı, Bakü’ye yaptırım istedi.

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Azerbaycan, 19 Eylül’de Dağlık Karabağ’a yönelik askeri operasyon başlatmış, bir gün sonra Bakü ile Karabağ Ermenileri arasında Rusya’nın arabuluculuğuyla ateşkes sağlanmıştı. Karabağ Ermenileri silah bırakmayı kabul etmiş ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan yönetimin 1 Ocak 2024’te feshedileceğini duyurmuştu.

Uluslararası hukuk açısından Azerbaycan toprağı sayılan Karabağ’da Bakü’nün kontrolü ele geçirmesinden sonra bölgede yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni’nin neredeyse tamamı Karabağ’ı terk ederek Ermenistan’a göç etmek zorunda kalmıştı.

‘Etnik temizlik’ suçlaması

AP’de bugün yapılan oturumda Azerbaycan’ın Karabağ’dan Ermenileri yollaması hakkındaki karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada milletvekillerinin 491’i lehte, 9’u aleyhte oy kullandı.

DW Türkçe’nin haberine göre karar metninde, Strasbourg’daki parlamentonun ‘mevcut durumu etnik temizlik olarak değerlendirdiği ve Azerbaycan birliklerinin tehdidini ve şiddetini şiddetle kınadığı’ vurgulandı.

AP milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, Dağlık Karabağ’daki saldırılar ve insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle ‘Azerbaycan hükümet üyelerini hedef alan yaptırımlar’ uygulanması çağrısı yaptı. Ayrıca metinde Azerbaycan’dan doğal gaz ithalatına olan AB’nin bağımlılığının azaltılması ve Bakü ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi istendi.

Yaptırım gündemde değil

AP’nin kabul ettiği metnin hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Avrupa Birliği (AB) diplomatlarından alınan bilgilere göre, AB ülkeler arasında Azerbaycan’a yaptırım gündemde değil.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaşı başlatmasından bu yana AB, Azerbaycan’dan ithal ettiği doğal gaz miktarını artırdı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen yıl Azerbaycan ile ‘stratejik ortaklık’ öngören bir belge imzaladı. AB ile Bakü arasındaki iş birliği AB’nin Azerbaycan’dan ithal ettiği gazın 2027 yılına kadar iki kat artırılmasını öngörüyor.