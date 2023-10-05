Azerbaycan, eski Karabağ cumhurbaşkanını gözaltına aldı

Azerbaycan, Karabağ’ın eski cumhurbaşkanlarından Arayik Harutyunyan’ı gözaltına aldı. Böylece Azerbaycan tarafından gözaltına alınan ya da tutuklanan Karabağlı Ermeni bakan ve yöneticilerin sayısı sekize yükseldi.

Fotoğraf: Agos

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, 300’den fazla Karabağlı Ermeni’yi ‘en çok arananlar’ listesine aldıklarını açıklamıştı. Listede ismi yer alan dört eski Karabağ yöneticisi daha önce gözaltına alınmıştı.

Agos gazetesinin aktardığına göre gözaltına alınıp tutuklanan isimler arasında eski devlet Bbakanı Ruben Vardanyan, eski savunma bakanı Levon Mnatsakanyan, eski savunma ordusu birinci komutan yardımcısı tümgeneral Davit Manukyan ve eski dışişleri bakanı Davit Babayan yer alıyordu.

Azerbaycan Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisi’nce yapılan açıklamada eski yönetimin cumhurbaşkanı Harutyunyan’ın 3 Ekim’de Hankendi şehrinde yakalanarak Bakü’ye getirildiği belirtildi.

Harutyunyan 21 Mayıs 2020-1 Eylül 2023 tarihleri arasında cumhurbaşkanlığı yaptı.