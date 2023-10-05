Eylülde konut satışı yüzde 16 azaldı

Türkiye’de eylülde yapılan konut satışı sayısı ağustosa göre yaklaşık yüzde 16 azaldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre ülke genelinde eylülde 280 bin 58 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

Eylülde gayrimenkul satışları ağustosa göre yaklaşık yüzde 10 azaldı. Bu satışlardan 4 milyar 808 milyon 937 bin 276 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Eylüldeki satışlar şöyle;

100 bin 839’u konut

49 bin 418’i arsa

95 bin 513’ü tarla

11 bin 41’i iş yeri

Geri kalanı diğer taşınmazlar

Gayrimenkul satışlarındaki düşüş oranlarıysa şöyle;

Konut satışları yüzde 16

Arsa satışları yüzde 11

Tarla satışları yüzde 5

İş yeri satışları yüzde 6

Eylülde en çok gayrimenkul satışı 26 bin 627 ile İstanbul’da yapıldı.

İstanbul’u 16 bin 59 satışla Ankara, 12 bin 54’le İzmir, 10 bin 200’le Konya, 9 bin 898’le Bursa, 8 bin 772’yle Antalya, 7 bin 803’le Tekirdağ, 7 bin 103’le Balıkesir, 7 bin 92’yle Gaziantep ve 6 bin 83’le Kocaeli takip etti.