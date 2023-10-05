Bakan ‘Nefeslerini keseceğiz’ demişti: Gözaltındakilere 8 Mart ve 25 Kasım suçlaması

CANAN COŞKUN

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Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 1 Ekim’de düzenlenen saldırının ardından Türkiye genelinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “Nefeslerini keseceğiz” dediği operasyonda gözaltına alınan HDP’li kadınlara 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 8 Mart Kadınlar Günü suçlaması yöneltildi.

Emniyet, bu günleri ‘örgütün önem addettiği günler’ olarak tanımladı.

Fotoğraf: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 1 Ekim’de düzenlenen saldırıdan sonra Türkiye genelinde birçok ilde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul’da da 20 kişi gözaltına alınmış, bakan Ali Yerlikaya bunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yerlikaya, HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alındığını belirterek “Teröristlerin ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz” demişti.

İstanbul’da gözaltına alınan 20 kişi bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 14 kişi savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken aralarında HDP ilçe eş başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı altı kişi tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Gözaltına alınan kişilere ‘örgüt’ suçlaması yöneltildi.

8 Mart çağrısı suçlama yapıldı

Gözaltına alınan kişiler hakkındaki soruşturması dosyası 2021 yılında başlatılmış. Soruşturma kapsamında telefon konuşmaları kayda alınmış. Tapelerde koronavirüse yakalanan kişilerden, 8 Mart Kadınlar Günü eyleminde polisin kadınlara gaz sıkmasından, eylemlerde ritmik zıplama nedeniyle açılan davalardan bahsediliyor.

Tapelerden biri de 8 Mart Kadınlar Günü eylemine çağrı mesajı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan yollanan mesajda “6 Mart Pazar günü 16.00’da Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’ndeyiz. Yoksulluğun pençesinde, şiddetin gölgesinde yaşamayacağız. Asla yalnız yürümeyeceksin” yazıyor.

Emniyette yöneltilen suçlamalardan biri de 8 Mart 2022 öncesi cezaevlerindeki kadınlara kart atma eylemi. Mezopotomya Ajansı’nın konuyla ilgili haberini hatırlatan polisler, “Bu mektup ve kartları kimlere ve ne amaçla gönderdiniz? Mektup ve kartların içeriği nedir? Mektup ve kartları gönderme talimatını kim veya kimlerden aldınız” diye sordu.

25 Kasım da suç oldu

Gözaltına alınan kişilere 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne katılmalarıyla ilgili de sorular yöneltildi. Emniyetin konuyla ilgili sorusu şöyle:

“PKK /KCK terör örgütünün önem addettiği günlerden olan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile alakalı etkinlikler kapsamında ne tür faaliyetler gösterdiniz? Faaliyet gösterme talimatını kim veya kimlerden aldınız? Diğer şahıslar kimler? Bu şahıslarla sosyal, beşeri ve ekonomik bağlantınız nedir?”

‘Hamle komitesi’

Emniyet, İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında “KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) siyasal alan yapılanması içerisinde İstanbul’da faaliyet gösteren şahıslardan ‘hamle komitesi’ oluşturulduğunu” öne sürdü. Savcılığa göre, söz konusu yapı içerisinde faaliyet gösteren kişilerin ‘ülke geneline dağılarak bölgesel olarak faaliyet yürütmeyi, bölgelerde oluşturulması planlanan hamle komiteleri aracılığıyla örgüt yapıları ile bağını kesen, örgütten uzaklaşan, kopan şahısları tekrar kanalize etmeyi’ planlıyordu.