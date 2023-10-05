Ticaret bakanına göre ikinci el otomobil fiyatları yüzde 15 düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 15 düştüğünü ileri sürdü.

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Hızlı yükselen fiyatlar ve krediye erişimde yaşanan zorlukların yanı sıra son gelen düzenlemelerin etkisiyle otomotiv piyasasında gözlenen yavaşlama, rakamlara da yansımıştı. İkinci el otomobil satışları, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalırken, ağustosla birlikte fiyatlarda düşüş kaydedilmişti.

Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) gerçekleştirilen ‘Bursa İş Dünyası Toplantısı’nda yaptığı konuşmada otomotiv piyasası hakkında şunları söyledi:

“Piyasa ekonomisine inanan, özel sektörle kalkınmaya inanan bir hükûmet olarak maalesef stokçuluk vurgunculuk yöntemleriyle ya da piyasa bozucu işlemlere tevessül ederek yapılan uygulamalara da göz açtırmayacağız. Otomotiv sektöründeki o büyük çalkantılı süreci birkaç aylık çalışmayla Bakanlık olarak hükûmetimizin desteğiyle büyük ölçüde sona erdirdik. Artık stoklar ortadan kalktı, arabalar görünür oldu. üç saatte teslimler başladı. İkinci el piyasada yüzde 15 düşüş var. Birinci elde, sıfır arabalarda yüzde 10-15 civarında kampanyalar başladı.”