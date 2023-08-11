İkinci el otomobil fiyatları iki yıl sonra düşüşe geçti

İkinci el otomobil satışları, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalırken, ağustosla birlikte fiyatlarda düşüş kaydedildi.

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Hızlı yükselen fiyatlar ve krediye erişimde yaşanan zorlukların yanı sıra tedarik sorununun azalmasıyla otomotiv piyasasında gözlenen yavaşlama, rakamlara da yansıdı.

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre ağustos başından bu yana ikinci el otomobil fiyatları ortalama yüzde 3 düştü. Böylece, pandemi koşullarının etkili olduğu Eylül 2021’den bu yana ikinci elde fiyatlar ilk kez düşüş kaydetti. Fiyatlardaki geri çekilmede, sıfır kilometre araçların ikinci elde spekülatif fiyatlarla satışına yönelik caydırıcı önlemlerin de etkili olduğu belirtiliyor.