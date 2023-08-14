İkinci el otomobilde eylülden sonra fiyatlar artabilir

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemlerin üzerinden bir ay geçerken ikinci el araç satışları sert frenledi. Uzmanlarsa ertelenen talebin ortaya çıkması ile eylülden sonra fiyatların artabileceği konusunda uyarıyor.

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Hızlı yükselen fiyatlar ve krediye erişimde yaşanan zorlukların yanı sıra son gelen düzenlemelerin etkisiyle otomotiv piyasasında gözlenen yavaşlama, rakamlara da yansımıştı.

İkinci el otomobil satışları, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalırken, ağustosla birlikte fiyatlarda düşüş kaydedilmişti.

Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’e konuşan piyasa uzmanlarıysa, düzenlemeler sonrası talebin biriktiğini ve eylülden itibaren bunun da etkisiyle fiyatların artabileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre ikinci el otomobil almak için en doğru zamanlardayız.

Vavacars yöneticisi Serdıl Gözelekli, şunları söyledi: ”Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda amaca neredeyse ulaşıldı diyebiliriz. Buradan sonra fiyatları aşağıya çekecek bir adım atılacağına dair öngörü yok. O yüzden insanlar ihtiyaçlarını ertelememeli. Gerçekten bireysel müşteriler için otomobil almak için doğru zaman olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, biriken talebin bir anda geri dönmesiyle ikinci el araç fiyatları da artabilir.”