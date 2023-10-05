Kentsel dönüşüm sil baştan: Bakanlığın dört adımlı İstanbul planı

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm tebligatlarının artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi. Bu karardaki amaçsa ‘tıkanan’ süreci hızlandırmak.

Bakanlık ayrıca deprem beklenen İstanbul için dört adımlı bir plan üzerinde çalışıyor.

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Hükümet bir süredir kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için adımlar atıyordu. Konuyla ilgili Meclis’e kanun teklifi de sunulacak. Özhaseki daha önceki açıklamalarında kentsel dönüşüm başkanlığı kurmak istediğini de söylemişti.

Bakanın açıklamasına göre İstanbul için kentsel dönüşüm planı dört adımdan oluşuyor:

Rezerv alanlarda 300 bin konut yapılacak. Alanlar tespit edildi.

Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 200 bin konut dönüştürülecek.

Şu anda yapımı devam eden 171 bin konut hızlandırılacak.

Önümüzdeki iki-üç yıl içinde 600-700 bin konut dönüştürülecek.

Bakanlık Deprem Şurası’nda 110 uzmanla bir taslak oluşturdu ve Meclis’te gruplarla görüşülmeye başlandı.

Özhaseki, kentsel dönüşüm kararı için ‘yarıdan bir fazla onay‘ kuralını önemsiyor: “Madem ki depreme hazırlanacağız, madem ki artık hayatımız söz konusu, yüzde 50+1 ile yola çıkalım, inşaat ruhsatını da yüzde 50+1 ile alalım.”

E-Devlet dönemi

Bakan, kentsel dönüşüm sürecindeki tıkanmanın en önemli nedenlerinden birinin tebligat olduğunu söyledi: “Eğer vatandaş tebligatı almak istemiyorsa bundan kaçınıyorsa iki-üç sene bu tebligatı yapamıyorsunuz. Eğer kişi yurt dışındaysa bu süre beş yıla kadar da uzuyor. Bundan dolayı, tebligatın artık eski usul değil, e-Devlet üzerinden yapılması, binanın üzerine asılması ve muhtarlıklarda ilan edilmesinin yeterli olması hususunda hemfikir olundu. Bu sürecin kısaltılmasının en önemli yollarından birisi de bu olacak.”

Özhaseki ayrıca kentsel dönüşüm anlaşmazlıklarında arabuluculuk sistemine geçileceğini de söyledi.