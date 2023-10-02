Kentsel dönüşüm yasasında kritik değişiklik yolda

AKP’nin TBMM’ye sunmayı planladığı kanun teklifine göre kentsel dönüşüm kararı için kat maliklerinin yarıdan bir fazlasının onayı yetecek.

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Mevcut yasaya göre kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek. Yani kat maliklerinin yarısından bir fazlasıyla karar alınabilecek.

AA’nın haberine göre düzenleme bu hafta Meclis’in gündemine sunulacak. Değişiklikle kat malikleri arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklı sürecin uzamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.