Kentsel dönüşüm başkanlığı yolda: Kaynak, hazine arazileri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurmak istediğini söyledi: “Başkanlığın altında üç tane genel müdürlük olacak. Birincisi sadece İstanbul’u takip edecek, ikincisi Türkiye’yi takip edecek, üçüncü genel müdürlük de kaynak oluşturacak.“

Bakan ayrıca kentsel dönüşümde kaynak için hazine arazilerini işaret etti.

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AA’nın aktardığına göre, bakanlık kentsel dönüşümde uzayan süreçleri kısaltmayı amaçlıyor. Bu bağlamda beklenen İstanbul depremi için büyükşehir ve 39 ilçe belediyesiyle 15 toplantı düzenlendi.

Özhaseki, kentsel dönüşüm sürecini tıkayan birkaç konu tespit ettiklerini söyledi: “Birisi, 3’te 2 olarak çoğunluk kararı alıyoruz ama daha sonra planlama yapıp ruhsat aşamasına geçerken yüzde 100’ün muvafakatini istiyoruz. Büyük bir zorluk. Bunu yüzde 50+1’e çekmek istiyoruz. Daha sonra buna dayalı olarak ruhsatı alıp işe de başlayabilmek istiyoruz. Bir de tebligat kanunu bir engel. Tebligat kanunda da kolaylaştırma getirmek istiyoruz. e-Devlet üzerinden ilan, muhtarlıklara askı, evin üzerine ilan, bildirim gibi uygulamalarla süreci kısaltacak hale getiriyoruz.”

‘Hazine arazileri’

Özhaseki şöyle devam etti: “Kentsel dönüşüm yasasını tüm Türkiye’ye şamil çıkarmaya gayret ediyoruz. Bunun için bir başkanlık kurmak istiyoruz. Başkanlığın altında üç tane genel müdürlük olacak. Birincisi sadece İstanbul’u takip edecek, ikincisi Türkiye’yi takip edecek, üçüncü genel müdürlük de kaynak oluşturacak. Devletin hazine arazileri var. Önce bunların planlanması lazım. Planlandıktan sonra fonksiyon yüklenmesi lazım ve bunların dışarıya halka açık bir şekilde arz edilmesi lazım. Bu satıldığında kaynak gelecek. Burada biriken bütçeyle siz kentsel dönüşümü takip edeceksiniz.”