AYM, Can Atalay’ın ‘hak ihlali’ başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası onanan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ‘hak ihlali’ başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti.

Can Atalay. (TİP)

Atalay’ın ‘hak ihlali’ başvurusu AYM’nin bugünkü toplantısında ele alındı.

AYM’nin, başvurunun kabulüne, reddine ya da Genel Kurul’a sevkine karar vermesi bekleniyordu.

AYM başvuruyu Genel Kurul’a sevk etti. Genel Kurul’un ne zaman toplanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen’in Diken’e verdiği bilgiye göre, AYM 2’nci bölümü yerleşik içtihatlar gereği doğrudan ihlal kararı verebilirdi. Şimdi daha önce olduğu gibi AYM bir takvim açıklayacak ve bu takvim kapsamında genel kurul bir karar verecek.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulunmuş ama Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi bu talebi reddetmişti.

Bunun üzerinde Atalay, avukatları aracılığıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.