Akşener İYİ Parti’nin Eskişehir adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Melih Aydın’ı açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Akşener, partisinin Eskişehir il başkanlığında konuştu. Burada yaptığı açıklamada Akşener, İYİ Parti’nin büyükşehir belediye başkan adayının Melih Aydın olduğunu açıkladı.

Eskişehir’de son durum

Büyükşehir belediye başkanlığını CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in yaptığı Eskişehir’de son milletvekili seçimlerinde CHP, AKP’yi yaklaşık 1 puanla geçebilmişti. İYİ Parti’yse yüzde 13,81 oy almıştı.

Seçimlerde partilerin oy oranları şöyle olmuştu:

CHP: Yüzde 34,06

AKP: Yüzde 33,15

İYİ Parti: Yüzde 13,81

MHP: Yüzde 7,31

Zafer Partisi: Yüzde 2,96

Yeşil Sol Parti: Yüzde 2,23

TİP: Yüzde 1,66

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kentte 50,39, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa yüzde 41 oy almıştı. İkinci turdaysa Kılıçdaroğlu yüzde 55,41, Erdoğan yüzde 44,59 oy almıştı.