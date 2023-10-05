Yemek zammını protesto eden öğrencilere gözaltı

Yemek zammını protesto eden Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri gözaltına alındı.

Birçok üniversite, öğrenci yemeklerine büyük oranda zam yapmıştı.

Bu üniversitelerden biri de Dokuz Eylül Üniversitesi. Okul yönetimi yemeklerini 5 lira 80 kuruştan 17 liraya yükseltti yani yüzde 193 zam yaptı.

Öğrenciler bugün bu zammı çatal-bıçakları masalara vurup slogan atarak protesto etti.

ANKA’nın aktardığına göre öğrenciler, özel güvenlik birimleri tarafından yaka paça okul bahçesine çıkartılarak emniyet güçlerine teslim edildi. Öğrenciler emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayı telefonla görüntülemek isteyen öğrencilere de müdahale edildi.