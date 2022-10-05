Akşam Postası / 5 Ekim 2022

Erdoğan ‘başörtüsü’nde el artırdı: Gelin anayasa düzeyine taşıyalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘başörtüsüne yasal güvence’ açıklamasını eleştirdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu düzenlemeyi anayasa düzeyinde yapmaya çağırdı.

HDP, ‘başörtüsüne anayasal güvence’yi destekleyecek

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, başörtüsü hakkındaki anayasal düzenlemeyi destekleyeceklerini açıkladı: “Bizim başörtüsüyle ilgili geçmişte de herhangi bir sorunumuz olmadı, yarın da herhangi bir sorunumuz olmayacak. Halkımızın bu konudaki tutumu, savunduğu değerleri bizim açımızdan değerlidir.”

İmamoğlu, Nebati’ye ‘metro onayı’ çağrısını yeniledi: Nöroekonomi vs. imzayı atın

Ataşehir ilçesinde bitme aşamasına gelen finans merkezine metro projesi için dokuz aydır onay bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye seslendi: “Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs. bu imzayı atın.”

Hastanelerde ‘ek randevu’ uygulaması başladı: ‘Şiddet olaylarına davetiye çıkarır’

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerinde ‘ek randevu’ uygulaması başlattı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel bu durumun hasta-doktor çatışmalarına ve şiddet olaylarına davetiye çıkaracağını savundu.

Nebati’den, ‘aşırı bilimsel’ açıklamasını anlamayanlara ‘nörolog’ tavsiyesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘nöro iktisat’ söyleminin anlaşılmamasına ilişkin, “Bu nöro iktisatla ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman, ne yapayım” dedi.

Sezgin Baran Korkmaz davası ertelendi

ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde görülen davada Korkmaz ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’yle suçlanıyor.

Türkiye’de internet kalitesi dökülüyor ama en ucuz ülkeden 14 kat daha pahalı

Hollanda merkezli siber güvenlik firması Surfshark’ın ‘2022 Dijital Hayat Kalitesi‘ (DQL) araştırmasına göre kalitesiz bir internete katlarca fazla para ödüyoruz.

Nobel Kimya Ödülü, ‘klik kimyası’nın gelişimi için çalışan üç bilim insanına

Bu yılki Nobel Kimya Ödülü’nü biri kadın ABD’li kimyagerler Carolyn R. Bertozzi ve K. Barry Sharpless ile Danimarkalı Morten Meldal kazandı.

Fransız oyuncular da saç kesti: İranlı kadınlara destek devam ediyor

İran’da saçı görünüyor diye dövülerek öldürülen Mehsa Emini’nin ardından İran’da ‘özgürlük’ mücadelesi veren kadınlara Fransa’daki oyuncular saçlarını keserek destek verdi.

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı davada 50 bin liralık tazminat

“‘Cumhurbaşkanı oluruyla’ 6 milyar lira ‘beşli çete’ye peşkeş çekildi” diyerek ıslak imzalı belgesini gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı davada 50 bin liralık tazminata hükmedildi.

Roger Waters: Ukrayna’nın ölüm listesindeyim

Savaş karşıtı açıklamalarıyla bilinen Britanyalı rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, Ukrayna’nın ölüm listesinde bulunduğunu söyledi: “Birini öldürdüklerinde fotoğrafının üzerinde ‘Tasfiye edildi’ yazıyorlar. Ben de o lanet fotoğraflardan biriyim.”