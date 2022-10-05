Hastanelerde ‘ek randevu’ uygulaması başladı: ‘Şiddet olaylarına davetiye çıkarır’

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerinde ‘ek randevu’ uygulaması başlattı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel bu durumun hasta-doktor çatışmalarına ve şiddet olaylarına davetiye çıkaracağını savundu.

Fotoğraf: Evrensel

Bakanlık, kamu hastanelerine bugün itibarıyla ‘ek randevu’ slotları oluşturulması için yazı gönderdi. Buna göre 15 dakika süren MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) randevularının yanı sıra ek randevular açılacak.

Doktorlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda ek randevu adı altında beş dakika aralıklarla randevu açıldığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Bir kullanıcının paylaştığı randevu ekranında aynı saate iki randevu konulması dikkat çekti. Gönderide şu ifadeler kullanıldı:

“Hastanelerde 5-10 dakikada bir verilen randevuların yanına ek randevular açılmaya başlanmış. Size teşvik veriyorum, daha hızlı, daha çok hasta bakın anlayışıdır bu. Ne teşhis ne tedavi yapılabilir bu sürede. Hastanelerinin hekimsiz kalması, hastaların randevu alamaması kader değildir.”

Hastanelerde 5-10 dakikada bir verilen randevuların yanına ek randevular açılmaya başlanmış. Size teşvik veriyorum,daha hızlı,daha çok hasta bakın anlayışıdır bu. Ne teşhis ne tedavi yapılabilir bu sürede.Hastanelerinin hekimsiz kalması,hastaların randevu alamaması kader değildir pic.twitter.com/SFg21Vdw5U — dr.recep yılmaz koc (@recepylmazkoc) October 5, 2022

Kamuoyuna ve hastalarımıza…

Hekimlere ek randevu adı altında ve yine hekime sorulmadan randevular açılıyor. @MHRS_182 tarafından.

Dişte yapılamayan-ertelenen her tedavi, girişimsel işlemin sorumlusu bu ve bunun gibi emrivaki, plansız uygulamalardır. @saglikbakanligi pic.twitter.com/FcHDfISV6Z — KADHED(Kamu Diş Hekimleri Derneği) (@DisKamu) October 4, 2022

‘Şiddete davetiye çıkaracak’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de bu uygulamanın şiddet olaylarına davetiye çıkaracağını vurgulayarak şöyle dedi: “Hastane randevu alma birimi, bugünden itibaren randevularda ek randevu slotları oluşturmaya başlayacak. Örneğin o doktora, o gün 70 hasta verilmiş, bunun ortalama 15’inin gerçekleşmediği tespit edilmiş. Bu gerçekleşmeyen oran tespit edilerek, bir ek randevu ekleniyor. Şimdi o gün hastaların tamamı gelirse, bu ek randevular araya eşlenmiş durumdalar. Şimdi gelen hastaya da daha önce randevu alan hastaya da bu durumu izah etmek mümkün değil. Burada ek kavgalar, doktor üzerine ek sıkıntılar doğacak. Yeni hasta-doktor çatışmalarına, şiddet olaylarına davetiye çıkaracak.”

Sekiz randevu daha eklendi

Hekimlerin randevu saatleri oluşturulurken sekiz saatlik mesai, 10’ar dakika arayla toplamda 48 randevuya ayrılacak şekilde ayarlanıyor. Hastaların yüzde 25’i oluşturulan bu randevulara gitmiyor.

Yeni uygulamayla boş kalan randevular için her saat başına bir randevu olacak şekilde, toplamda sekiz randevu ek randevu için ayrıldı.

Bundan sonra mesai içindeki 48 olan randevu sayısı, sekiz ek randevunun eklenmesiyle 56’ya yükselmiş oldu.