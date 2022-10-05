HDP Diyarbakır il binasına ‘kaçak kat’ gerekçesiyle mühür

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası, ‘kaçak yapılaşma’ gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendi.

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Bağlar Belediyesi’nin konuya dair yazılı açıklamasında, gelen şikayet üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince binada denetim yapıldığı belirtildi.

AA’nın haberine göre, “Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır” ifadesine yer verilen açıklamada, binanın mühürlendiği kaydedildi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 3 Eylül 2019’dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapıyordu.