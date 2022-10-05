Roger Waters: Ukrayna’nın ölüm listesindeyim

Savaş karşıtı açıklamalarıyla bilinen Britanyalı rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, Ukrayna’nın ölüm listesinde olduğunu söyledi: “Birini öldürdüklerinde fotoğrafının üzerinde ‘Tasfiye edildi’ yazıyorlar. Ben de o lanet fotoğraflardan biriyim.”

Fotoğraf: Reuters

Ukrayna’nın NATO’ya katılmasını istemesiyle Rusya, kendine ‘tehdit olarak gördüğü uluslararası askeri işbirliği örgütünün bununla genişlemesini’ gerekçe göstererek işgal operasyonunu başlatmıştı.

Süreçte batı dolaylı olarak Ukrayna’ya kısmi destekler vermiş; Rusya’ya da yaptırımlar uygulamıştı.

Önceki açıklamalarında ‘Ukrayna’nın Neo-Nazi grupları’na dikkat çeken Roger Waters, 6 Ağustos’ta CNN International’da yayımlanan röportajında, vatandaşı olduğu ABD’yi de eleştirmiş; Ukrayna’daki savaşı körüklediği gerekçesiyle ABD Başkanı Joe Biden’ı savaş suçlusu olarak gördüğünü kaydetmişti.

Waters, daha önce Biden ve Zelenski’ye mektup yazmıştı. Bu mektuplarla sanatçı, Zelenski’nin uyguladığı politikalarla ‘Ukrayna halkının iradesini hiçe saydığını, ülkede anti-demokratik ve aşırı milliyetçi unsurların güç kazanmasını sağladığını’ öne sürmüştü. Bu sanatçının Polonya’da nisanda vermesi planlanan konserlerinin iptal edilmesine neden olmuştu.

Waters, Putin’e yazdığı açık mektupta da savaşı sonlandırmasını ve bölgedeki toprak talepleriyle ilgili garanti vermesini istedi.

ABD 10 kat kötü

Waters, dün Rolling Stone’da yayımlanan röportajında da ABD’yi eleştirdi ve ‘en az 10 kat kötü ülke’ olduğunu kaydetti:

“Daha fazla insan öldürüyoruz. İnsanların seçimine daha fazla müdahale ediyoruz. Biz, Amerika imparatorluğu, bütün bu pislikleri yapıyoruz.”

‘Ukrayna’nın ölüm listesindeyim’

Roger Waters, röportajının devamında çarpıcı bir iddiayı dile getirdi: ”Unutmayın, ben Ukrayna hükümetinin desteklediği bir ölüm listesindeyim. Listedeki insanları öldürdüler. Birini öldürdüklerinde fotoğrafının üzerinde ‘Tasfiye edildi‘ yazıyorlar. Ben de o lanet fotoğraflardan biriyim.”