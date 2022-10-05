İsveç televizyonundaki Erdoğan skeci kızdırdı: Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

İsveç Devlet Televizyonu’nda (SVT), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la dalga geçilmesi nedeniyle İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Fotoğraf: AA

internethaber’in aktardığına göre programda kullanılan bazı ifadeler şöyle:

*Şu an denize milyonlarca ton metan gazı yayılmış durumda. Her şey Erdoğan’ı işaret ediyor. Çok fazla şiş kebap yediği için orada uzanıp gaz çıkarıyor.

*Erdoğan, nasıl oluyor da senin gibi bir Türk’ün saçı yok? Herkesin gidip saç ekimi yaptırdığı bir ülkeden geliyorsun. Git hemen saçını ektir ya da bir eşarp tak.

*Erdoğan, Twitter’da herkes senin meymenetsiz olduğunu söylüyor. En yakın arkadaşınla beraber takıldığın videoyu izlemedikleri içindir (Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birlikte dondurma yediği bir videos gösteriliyor).

*Erdoğan, sen İsveç’ten rejim muhalefetleri ve aktivistleri istiyorsun. Yani sana uymayan ve nefret ettiğin şeyler. İnternet üzeri alışveriş yaptığında da böyle misin? Aman ne kadar çirkin bir şey, bir de beden yanlış. Ama yine de almak istiyorum. Erdoğan, sen kendini dönemin yeni sultanı sanıyorsun. Fakat daha çok Ikea’nın sultan yatağı gibisin.

Elçiye: Kabul edilemez

AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre büyükelçi Herrström’e, STV’de yer alan mizah programına ilişkin Türkiye’nin tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, şunları dedi: “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğüyle açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır.”