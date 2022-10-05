İmamoğlu, Nebati’ye ‘metro onayı’ çağrısını yeniledi: Nöroekonomi vs. imzayı atın

Ataşehir ilçesinde bitme aşamasına gelen finans merkezine metro projesi için dokuz aydır onay bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye seslendi: “Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs. bu imzayı atın.”

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İmamoğlu, ağustosta 80 bin kişinin kullanmasını bekledikleri bu hattın sekiz aydır Hazine onayı için bakanlıkta bekletildiğini söylemişti: “Tam sekiz aydır. Bunu defalarca söyledik. Sağdan soldan ilettik. Kendileriyle yazıştık. Ama hiçbir cevap alamadık. Lütfen onu da imzalarlarsa bir an önce, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattımız, en azından hızına daha da hız katacak. Bunu bekliyoruz.”

İmamoğlu, Twitter’dan Nebati’nin ‘aşırı bilimsel‘ açıklamasına atıfla bakana şöyle seslendi: “Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan. Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul’un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok. ZARAR, ZİYAN, YAZIK, GÜNAH.”

Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan.



Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok.



ZARAR, ZİYAN, YAZIK, GÜNAH — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 5, 2022

Nebati geçen haftaki bir konuşmasında sarf ettiği şu cümle nedeniyle dile düşmüştü: “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır.”