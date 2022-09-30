‘TL’nin ineceği yer yok’ sözleri hatırlatılan Nebati, alandan hızla uzaklaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dolar/TL’nin 14,80 seviyesinde olduğu 21 Mart’ta “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” sözleri hatırlatılarak sorulan soruya yanıt vermeden, “Önce toplantı, önce toplantı” diyerek alandan hızla uzaklaştı.

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Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği ‘Anadolu Soruyor’ programında konuşan Bakan Nebati, “Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Çünkü bu bir yıllıktı, bir yılın sonunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl daha uzatma yetkisi var. 23 Mart’tan itibaren 3 ay doluyor, çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” demişti.

Nebati’nin konuştuğu 21 Mart’ta dolar/TL 14,80 seviyesindeydi, şimdiyse 18,50’nin üstünü zorluyor.

FOX Haber muhabiri, konuya ilişkin Nebati’ye, “21 Mart’ta Türk lirası en düşük durumda demiştiniz. Buradan düşeceği yok demiştiniz. O zamanlar 14,80 liraydı şimdi 19 liraya yaklaştı, 18’in üzerinde, neler söyleyeceksiniz” diye sordu ama Nebati yanıtlamadan, ‘Önce toplantı, önce toplantı’ diyerek hızla toplantı alanına girdi.