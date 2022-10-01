AKP’li Tayyar, Nebati’nin ‘aşırı bilimsel’ açıklamasında suçu metin yazarına attı

AKP’nin MKYK üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘anlamsız’ sözlerinde metin yazarını suçlayarak “Mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır” dedi.

Tayyar, bu sözlerinin yer aldığı tweeti kısa sürede sildi.

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‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi’nde konuşan Nebati’nin şu ifadelerinden anlam çıkarılmadığı için alay konusu olmuştu: “Neo-klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi gibi alanların etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Amerika, İngiltere, İtalya, ve Almanya başta olmak üzere heteredoks literatürü olduğunu biliyoruz. Kitaplar yazılıyor.”

Nebati’nin bu yöndeki sözlerine partisinden de eleştiriler geldi fakat; hedef kendisi değil, ‘metin yazarı’ oldu.

AKP’nin MKYK üyelerinden Şamil Tayyar, Twitter’dan Nebati’nin metin yazarına dikkat çekerek şunları yazdı: “Son dönem Nebati bakanımızdan ziyade metin yazarı gündemde. Kimdir, necidir bilmiyorum, sormadım da… Ancak bu yazarın mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır.”

Tayyar’ın attıktan sonra sildiği tweet

Tayyar, bu mesajı paylaştıktan kısa süre sonra hemen sildi.