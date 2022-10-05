PKK hedef almıştı: Demirtaş ve HDP duymazdan geldi

HDP ve eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş, Mersin saldırısını kınadıkları için kendilerini hedef alan PKK Merkez Konseyi üyesi Duran Kalkan’ı duymazdan geldi.

Fotoğraf: HDP-Twitter

Mersin’deki polisevine saldırının ardından Selahattin Demirtaş ve HDP’den kınama mesajları yayınlanmış; bu mesajların ardından Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ca hedef alınırken bir tepki de PKK’dan gelmişti. PKK, kınama mesajlarını hedef alan bir açıklama yayınlayarak, bunları ‘sindirilmişlik‘le suçlamıştı: “…Kürt halkını ve değerlerini korumak için kendisini feda eden fedaileri, hangi gerekçeyle olursa olsun düşman diliyle kınaması ancak sindirilmişlikle ifade edilebilir…”

Demirtaş, daha sonra yayınladığı mesajlarda demokratik siyasetteki ısrarını vurgulayarak, şöyle karşılık vermişti: “Milyonların sessiz barış çığlığını hücremden duyuyorum, halkın duygularının tercümanı olmaya çalışıyorum. Elbette bunun bedelleri oluyor. Mahallenin ‘delisi, popülisti, tek adamı, sinmişi’ ya da karşı mahallenin ‘teröristi, katili’ olarak yaftalanmayı göze alıyorum. Konforlu alanlarından ‘siyaset’ yapanların çıtları çıkmasa da, tek başıma bile kalsam inandığım doğruları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Tarih hepimizi, söylediklerimiz ve sustuklarımızla yargılayacak bir gün.”

‘Ukalalık yapma‘

Mersin saldırısı hakkında dün PKK’ya yakın bir televizyon kanalında konuşan Duran Kalkan, örgütün silahlı kanadı HPG’nin saldırıdan sonra yaptığı açıklamayı hatırlatarak Kürt siyasi hareketinin bu çizgiye gelmesi gerektiğini savunmuştu.

Demirtaş ve HDP’nin saldırı hakkındaki kınama mesajlarını da hedef alan Kalkan, şunları söylemişti: “Mersin eylemini doğru anlamak ve değerlendirmek gerekli. HPG’nin açıklaması oldu. Herkes ondan ders çıkartmalı. Doğru çizgi budur… Ölçü bu. Gücün yetiyorsa sen de öyle ol. Gücün yetmiyorsa yettiği kadarıyla o çizgiye hizmet et. Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur…”

Açıklama gelmedi

Demirtaş dahil HDP’li vekil ve yöneticilerden PKK’nın açıklamasına cevap gelmezken HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bugün katıldığı Halk TV programında Demirtaş’la aralarında ‘cezaevi duvarları hariç herhangi bir ayrılık olmadığını’ söylemekle yetindi.