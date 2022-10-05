Putin’den Zaporijya Nükleer Santrali’nin Rus mülkiyetine geçirilmesine de imza

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santrali’nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Fotoğraf: Reuters

Kremlin Sarayı’nın internet sayfasından yayımlanan Putin’in imzaladığı kararnamede, santralin çalıştırılmasına ilişkin gerekli izinlerin verileceği belirtildi.

AA’nın haberine göre kararnamede, bu santralin Rusya’nın federal mülkiyetine geçirileceği ve bu yönde Rus hükümetine talimat verildiği kaydedildi.

Avrupa’nın en büyük santrali

Ukrayna’nın güneydoğusundaki bu santral, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna’daki toplam elektriğin yüzde 20’sini sağlıyor. Santral 4 Mart’ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

Rusya, önceki hafa da tüm tepkilere rağmen Ukrayna’ya ait Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporjiya bölgelerinin ilhak edilmesini öngören yasayı kabul etmişti.