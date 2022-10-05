Putin, dört bölgenin ilhakını yasalaştırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da Rus işgalindeki dört bölgenin ilhakını resmi hale getiren yasayı imzaladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Federasyon Konseyi dün oybirliğiyle Ukrayna’nın Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporjiya bölgelerinin ilhak edilmesini öngören yasayı kabul etmişti. Bu karar, Avrupa Birliği ve ABD’den tepki görmüş, ‘yasal olmadığı’ değerlendirilmişti.

İmzayı attı

İlhakın yasalaştırılmasındaki son adımı, Rus devlet haber ajansı TASS bildirdi. Buna göre Putin, bu dört bölgenin ilhakını resmileştiren yasayı imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Putin’le savaşı müzakere etmenin ‘imkansız’ olduğuna dair bir kararname imzalamış, hükümet de NATO üyeliğini bir kez daha gündeme getirmişti.