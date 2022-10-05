Nebati’den, ‘aşırı bilimsel’ açıklamasını anlamayanlara ‘nörolog’ tavsiyesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘nöro iktisat’ söyleminin anlaşılmamasına ilişkin, “Bu nöro iktisatla ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman, ne yapayım” dedi.

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Nebati geçen haftaki bir konuşmasında, “Neo-klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır” demiş, bu sözleri anlaşılmadığı için dile düşmüştü.

Sözler, bazı ekonomistler tarafından da eleştirilmişti.

Bakan bugün AKP grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ‘Nöro ekonomi‘ ‘epistemolojik kopuş‘, ‘heterodoks yaklaşım’ söylemlerine gelen eleştirilerle ilgili soru üzerine Nebati, “Nöro klasik şeyler vardı… Hayır onu geç de bu nöro iktisatla ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman, ne yapayım” yanıtını verdi.

“Sade bir dil kullanılamaz mı?” yorumunaysa Nebati, bunlara yarın yanıt vereceğini söylemekle yetindi.