Yaşlı kadının aşağılandığı özel hastanenin faaliyeti durduruldu

İstanbul Ataşehir’deki Bayındır Hastanesi personelinin, yaşlı bir hastaya aşağılayıcı davranışlarda bulunmasına ilişkin soruşturma sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

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Personelin yoğun bakım servisinde yatan yaşlı kadının yüzüne para atarak hakaret ve küfrettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada infiale yol açmıştı. Anadolu başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Bakan Koca Twitter hesabından hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu şöyle açıkladı: “Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez.”