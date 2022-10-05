Özel hastanede yaşlı hastaya zorbalık: Başsavcılıktan soruşturma, hastaneden açıklama

İstanbul Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde personelin yaşlı bir hastaya zorbalık yaptığını gösteren görüntüler üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.
Görüntünün bu yılın başlarında çekildiğini bildiren hastane yönetimi, personelin kovulduğunu ve suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.
İnfial yaratan videoda sağlık çalışanlarının yoğun bakımda yattığı anlaşılan yaşlı bir hastayla dalga geçip hakaret ve küfrederek üzerine para attığı görülüyor.
Bayındır İçerenköy Hastanesi’nin yönetimi yazılı bir açıklamayla doğruladığı videonun bu yılın başlarında çekildiğini belirtti.
Hastane yönetimi 31 Ocak’ta personelin hastaneden uzaklaştırıldığını bildirirken etik ve disiplin soruşturması başlatıldığını, 24 Şubat’ta da iş akitleri feshedilerek çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ysa, Twitter paylaşımında ‘görüntülerin kabul edilemez’ olduğunu söyleyerek şunları yazdı: “Derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek.”
Bakan Koca, hastanenin ismini yazmadı.