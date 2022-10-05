Türkiye’de internet kalitesi dünya ortalamasının altında: En ucuz ülkeden 14 kat daha pahalı

Hollanda merkezli siber güvenlik firması Surfshark’ın ‘2022 Dijital Hayat Kalitesi‘ (DQL) araştırmasına göre kalitesiz bir internete katlarca fazla para ödüyoruz.

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Journo’nun derlediği araştırmada Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Freedom House ve Uluslararası İletişim Birliği gibi kuruluşların güncel verileriyle, 117 ülkedeki internet fiyatları, internet kalitesi, e-altyapı, e-güvenlik ve e-devlet hizmetleri karşılaştırıldı.

Tüm kategorileri kapsayan DQL Endeksi’nde Türkiye, 117 ülke arasında 52’nci oldu. Türkiye geçen yıl aynı endekste 54’üncü sıradaydı.

İnternet fiyatında 45’inci sıradaki Türkiye’de kullanıcılar, en ucuz interneti sunan İsrail’e kıyasla mobil bağlantıya 14 kat daha fazla para ödüyor. Türkiye’deki kullanıcılar sabit hatlarda genişbant internet için de her ay üç saat 38 dakika gibi uzun bir süre çalışmak zorunda.

Üstelik araştırmaya göre Türkiye; hız, istikrar ve büyüme ölçütlerini dikkate alan ‘internet kalitesi’nde de dünya ortalamasının yüzde 9 altında, 117 ülke arasında 69’uncu sırada. Bu alanda dünya birincisi olan Şili’yi yakalaması için Türkiye’nin internet kalitesini yüzde 80 oranında iyileştirmesi gerekiyor.

Endekse göre dijital hayat kalitesinin en iyi olduğu 10 ülkeden yedisi Avrupa’da. Son üç yıldır bu genel manzara değişmedi. Ancak bu yılın birinci sırasında, Danimarka’yı geçerek zirveye yerleşen İsrail var. Almanya, Fransa ve İsveç bu iki ülkeyi takip ediyor. Listenin dibinde ise Kongo, Yemen, Etiyopya, Mozambik ve Kamerun yer alıyor.