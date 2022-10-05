TİP’li Kadıgil: Kadınların başörtüsü sorunu yok, asıl sorun laikliği ayaklar altına alanlar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kadınların başörtüsü sorunu olmadığını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gece ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamasından sonra AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘hak ve özgürlükler mücadelelerinin tarihine atılmış çok güçlü bir imza’ konuşması yapacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı bugünkü grup toplantısında hem böyle bir sorunun bulunmadığını belirtmekle birlikte muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti. Bunun üzerine CHP liderinden ”Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtı gelmişti.

‘Asıl sorun laikliği ayaklar altına alanlar ve ses çıkartamayanlar’

Kadıgil, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, ‘Türkiye’nin gündeminde olmayan başörtüsünün, Medeni Kanun’un kabulünün yıl dönümünde lüzumsuz bir şekilde‘ ülkenin asli gündemi haline getirildiğini söyledi..

“Bu ülkedeki kadınların asli sorunu, laikliği ayaklar altına alanlar ve çeşitli kaygılarla laikliğin ayaklar altına alınmasına ses çıkartamayanlar” diyen Kadıgil, şunları kaydetti: “Bugün saçma sapan bir gündemle uyandık. Neymiş, bir tanesi başörtüsü için yasa yapacakmış, yetmez, öbürü el artırıyor, anayasa değiştirecekmiş. İçerisine, sömürmekten bıkmadığı ailesini de koyacakmış. Açık söyleyelim avucunuzu yalarsınız. Bu memlekette kadınların başörtüsü sorunu yok. Her Allah’ın günü en yakınındaki erkeğin keyfine göre davranmadı diye şiddet gören, tecavüze uğrayıp öldürülen, ardından da ‘Onun o saatte ne işi varmış‘ diye konuşulan kadınlar var.”