Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı davada 50 bin liralık tazminat

“‘Cumhurbaşkanı oluruyla’ 6 milyar lira ‘beşli çete’ye peşkeş çekildi” diyerek ıslak imzalı belgesini gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı davada 50 bin liralık tazminata hükmedildi.

Fotoğraf: Reuters-Twitter

Kılıçdaroğlu, ocak ayında yayınladığı videoda, bir ihalede ‘cumhurbaşkanlığı oluru’yla ‘beşli çete’den bir şirkete 6 milyar liralık fark ödendiğini duyurmuş; bunun da ıslak imzalı belgesini paylaşmıştı: “2018 yılında yapılan ihalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu bedel verilmez. Neden Çünkü 5’li çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve 21 Ağustos 2020 yılında aynı ihale yeniden açılır. Aynı iş bu kez 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 TL’ye beşli çeteden birine peşkeş çekildi. Saraydaki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için. Tek bir imzayla 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış.”

Sevgili Halkım,

Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini… Hadi buyurun! pic.twitter.com/iNNzemU9kS — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 26, 2022

Kılıçdaroğlu’nun bu ıslak imzalı videosunun ardından Erdoğan, tazminat davası açmıştı.

CHP’nin avukatlarından Celal Çelik, bugün o davanın sonuçlandığını ve Kılıçdaroğlu’nun 50 bin liralık tazminata hükmedildiğini duyurdu.

Kararın deliller toplanmadan ve hakimin reddi talebi hakkındaki prosedürün uygulanmadığını kaydeden Çelik, şunları yazdı:

*Mahkeme hakiminin hukuksuz yaklaşımları, görevini kötüye kullanması, suç işlemesi nedeniyle elbette yasal haklarımızı kullanıp hukuk önünde hesap sorulmasını sağlayacağız!

*Dahası genel başkanımızın eleştirisinde haklı olması nedeniyle de sonraki süreçte bu davayı da kazanacağız!