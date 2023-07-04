Akşam Postası / 4 Temmuz 2023

Bilimsel olarak da kanıtlanan müzik dinlerken beyindeki zevk merkezimiz ‘nükleus akumbens’ harekete geçiyor ve iyi hissetmemizi sağlıyor. İyi hissettiren melodiler, şarkılar ve insanlar günü güzelleştirip yaşama sevincimizi ve bağışıklığımızı yükseltiyor.