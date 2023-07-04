Akşam Postası / 4 Temmuz 2023

İmamoğlu ‘değişim’ sitesi açtı: Görüş ve öneri topluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İktidar İçin Değişim’ (iktidaricindegisim.org) başlıklı bir site açtı.
Erdoğan, Körfez turuna çıkacak: Döviz arıyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, döviz ihtiyacını karşılamak için Körfez turuna çıkıyor.
Şimşek, ‘128 milyar dolar’ protokolünü durdurmak istiyormuş
Bloomberg, ekonominin dümenindeki Mehmet Şimşek’in Hazine ve Merkez Bankası arasında kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokolün uygulanmasını istemediğini bildirdi.
Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı: Zafer Partisi’nin gençlik yapılanmasının eski başkanı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gökşen Anıl Ulukuş’u danışmanı olarak görevlendirdi. Ulukuş, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin başkanlığını yürütmüştü.
İYİ Parti’de başkanlık divanı belli oldu
İYİ Parti’nin başkanlık divanı belirlendi. MHP’nin eski grup başkanvekili Oktay Vural, İYİ Parti’nin siyasi işler başkanlığına getirilirken, eski İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu teşkilat başkanı oldu. Partinin genel sekreterliğineyse Ayfer Yılmaz getirildi.
Macron, sosyal medyayı kısıtlayabilir
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmaları gerektiğini vurguladı.
Zorla evlendirildiğini duyuran çocuk korumaya alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zorla evlendirildiğini duyuran 15 yaşındaki çocuğun korumaya alındığını duyurdu.
AİHM ‘asker intiharı’ davasında Türkiye’yi mahkum etti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), askerdeyken intihar ettiği iddia edilen Muharrem Ali Al’ın annesinin başvurusunda Türkiye’yi mahkum etti.
Altı otomobil markasında yüzde 15’e varan zamlar
Dövizin etkisiyle altı otomobil markası daha yüzde 15’lere varan zam oranlarını açıkladı.
Türkiye’yi vizede en çok reddeden ülkelere göre ‘gerekçe siyasi değil’
Türkiye’den Avrupa ülkelerine vize başvurularını en çok reddeden ülkeler, gerekçenin ‘siyasi’ olmadığını savundu.
Memur maaşlarına zam düzenlemesi bu hafta Meclis’e geliyor
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaracak kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacağını söyledi.
‘İktidar İçin Değişim’in fikir babası Necati Özkan çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun internet sitesinin arkasındaki isim ortaya çıktı. Sitenin domaini Necati Özkan tarafından satın alınarak yayına alındı.
AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘Kira artışları denetlensin’ teklifine ret
İYİ Parti’nin kira artışlarının yüzde 25’le sınırlandırılmasının uygulanabilirliğinin denetlenmesi için verdiği öneri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.