‘İktidar İçin Değişim’in fikir babası Necati Özkan çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun internet sitesinin arkasındaki isim ortaya çıktı. Sitenin domaini Necati Özkan tarafından satın alınarak yayına alındı.

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci seçimlerinin ardından ‘değişim’ çağrısı yaprak parti içi muhalefet hareketi başlatan İmamoğlu’nun bugün bir manifesto açıklayarak kadrosuyla kamuoyunun önüne çıkması bekleniyordu.

Ancak İmamoğlu, kamuoyunun önüne çıkmadı ama bir internet sitesinin yayına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

‘İktidar İçin Değişim’ adıyla yayına alınan sitede, muhalefetin seçimlerde başarısız olduğu vurgulanarak değişim için vatandaşlarının önerilerinin toplanacağı belirtildi.

Domaini Özkan’ın adına kayıtlı

İmamoğlu’nun yayına açtığı internet sitesinin domaini, yerel seçimler döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörlüğünü yapan ve aynı zamanda İmamoğlu’nun siyasi danışmanlığını da yürüten Necati Özkan tarafından satın alındı.

Sitenin domaini, Özkan’a ait olan Öykü Reklamcılık adına kaydedildi.

Kaftancıoğlu ile karşı karşıya gelmişti

İmamoğlu’nun seçim kampanyasının direktörlüğünü yapan ve bu süreci ‘Kahramanın Yolculuğu’ adıyla kitaplaştıran Necati Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun tepkisini çekmişti.

Kaftancıoğlu, “Kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!” diyerek, Özkan’ın seçim başarısında CHP teşkilatlarını ve ittifak bileşenlerinin emeklerinin yok sayılmasına tepki göstermişti.