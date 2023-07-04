İmamoğlu ‘değişim’ sitesi açtı: Görüş ve öneri topluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İktidar İçin Değişim’ (iktidaricindegisim.org) başlıklı bir site açtı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar verdi.

28 Mayıs’ın hemen ardından değişim tartışmasını başlatan İmamoğlu ve ekibinin, bir süredir üzerinde çalışılan ‘değişim manifestosu’nu kamuoyuyla paylaşması bekleniyordu.

İmamoğlu, Twitter hesabından değişim beklentisine dair bir metnin yer aldığı siteyi paylaştı. ‘iktidaricindegisim.org’ isimli sitede vatandaşlardan ‘değişimle’ ilgili görüş ve önerilerini bildirmesi bekleniyor.

‘Değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir’

Sitedeki metinden öne çıkan ifadeler şöyle:

*Devletin dejenere edildiği son yıllarda Türkiye’nin muhalif partileri demokrasinin korunmasında yetersiz kaldılar. Oysa ki siyasi partiler demokrasinin asli bekçileridir; demokrasiyi koruma ve geliştirme sorumlulukları vardır. Muhalefet vatandaş için sadece bir alternatif değil, aynı zamanda demokrasi için vazgeçilmez bir denge ve denetleme unsurudur.

*Türkiye’nin değişim fırsatı kaçırıldı. Muhalif seçmenin değişim talebi karşılanamadı. Rejimi değiştirecek güven ve umut tesis edilemedi. Ekonomik krizin yakıcı etkileri nedeniyle iktidarın en zayıf olduğu koşullarda hem parlamento hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedildi. Sonuçta değişim talep eden kesimlerde çok büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk ortaya çıktı.

*Bu büyük mağlubiyetin sorumluluğunu hiçbir biçimde seçmene yükleyemeyeceğimiz gibi, yarınları adına kaygı duyan her vatandaşın gördüğü bu yalın gerçeği kabul etmeden ve yenilginin nedenleriyle yüzleşmeden gelecek için sağlıklı değerlendirmeler yapamayız.

*Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP’de başlayacak kararlı bir değişim iradesi; politik tutumları sorgulamayı ve parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi ortaya çıkaracaktır.

‘Değişime davet’

İmamoğlu’nun paylaşımıysa şöyle: “Değişime davet: CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.”