Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı: Zafer Partisi’nin gençlik yapılanmasının eski başkanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gökşen Anıl Ulukuş’u danışmanı olarak görevlendirdi. Ulukuş, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin başkanlığını yürütmüştü.

Kılıçdaroğlu, Ulukuş’la (solda) Fotoğraf: Twitter

28 Mayıs seçimlerinin ardından MYK’sında değişikliğe giden ve danışmanlarının büyük bölümünü görevden alan Kılıçdaroğlu yeni görevlendirmelere devam ediyor.

Kılıçdaroğlu son olarak Gökşen Anıl Ulukuş’u danışmanlığına getirdi. Ulukuş gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu ve “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP genel başkan danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum” dedi.

Ulukuş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile çalışmış bir isim. Zafer Partisi’nin kurulmadan önce kullandığı Ayyıldız Hareketi ismi, parti kurulduktan gençlik yapılanmasının ismi olmuştu. Ulukuş, 5 Ekim 2021’e kadar hareketin başkanlığını yürüttü. Daha sonra görevinden istifa eden Ulukuş, Kılıçdaroğlu’yla çalışmaya başladı.

Ulukuş, Kılıçdaroğlu’nun ülkücülerle bir araya geldiği etkinliklerde konuşmalar yapmıştı.

Kalkınmacı, anti emperyalist ve milli birlik çerçevesinde gelişecek olan 21. Yüzyılda Milliyetçilik üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/lfv72fYgDg — Gökşen Anıl Ulukuş (@goksenulukus) October 30, 2022

14 Mayıs seçimlerinin ardından millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’ni ziyaret etmişti. Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan mutabakatla parti Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamıştı. 28 Mayıs seçimlerinin ardından da görüşen Özdağ ve Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde de ittifak yapabileceği konuşulmaya devam ediyor.