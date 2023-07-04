Zorla evlendirildiğini duyuran çocuk korumaya alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zorla evlendirildiğini duyuran 15 yaşındaki çocuğun korumaya alındığını duyurdu.
Niğde’de yaşayan 15 yaşındaki bir çocuk, sosyal medya hesabından zorla evlendirildiğini duyurdu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı bu durumu gündeme taşıyınca bakanlık harekete geçti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin şu yazılı açıklamayı paylaştı:
“Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir.”