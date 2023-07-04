Türkiye’yi vizede en çok reddeden ülkelere göre ‘gerekçe siyasi değil’

Türkiye’den Avrupa ülkelerine vize başvurularını en çok reddeden ülkeler, gerekçenin ‘siyasi’ olmadığını savundu.

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Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vize için başvuranlar randevu almakta zorluk çekmekten, alanlar da başvurularının reddedilmesinden şikayetçi.

İstatistiklere göre Türkiye’den 2022’de yapılan toplam 778 bin 409 başvurudan 120 bin 876’sı reddedilmiş. Yani ret oranı yüzde 15,7.

Türkiye’den yapılan Schengen vize başvurularını en fazla reddeden ülkelerden Estonya, Finlandiya, Fransa ve İsviçre dışişleri bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili Euronews Türkçe’ye yazılı açıklamalarını iletti.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ret oranının ‘politik bir sorun olarak görülmemesi gerektiği’ görüşünü savundu.

Estonya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ret oranındaki artışı “Burada sorun, vize başvurusunda bulunurken sunulan seyahatin amacını kanıtlayan belgelerin güvenilirliği. Bir de varış yerinin başka bir Schengen ülkesi değil Estonya olduğundan şüphe duyulması” gerekçesine dayandırdı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin cevabı şöyle:

“Başvuruda gerekli koşullar yerine getirilmediğinde vize reddedilir. SEM (Göçten Sorumlu Devlet Bakanlığı) vize verilmeyişinin nedenlerini istatistiksel olarak kaydetmemektedir.”

Fransa Dışişleri Bakanlığının açıklamasındaysa “Yapılan başvuru, yürürlükteki düzenlemelerin kriterleri karşılanmadığı durumlarda ret kararı verilir” dendi.