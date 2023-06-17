Türkiye’yi vizede en çok Estonya ve Finlandiya reddediyor

Türkiye’den Avrupa ülkelerine vize başvurularının yüzde 15’in çok üstüne çıktığı öğrenildi.

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Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vize için başvuranlar randevu almakta zorluk çekmekten, alanlar da başvurularının reddedilmesinden şikayetçi.

DW Türkçe’nin Türk ve Avrupalı diplomatik çevrelerden edindiği bilgiye göre, pandemide hayli düşen başvuru sayıları kısıtlamaların bitmesinin ardından hızla arttı. Buna karşılık pandemi döneminde vize bölümlerinde azaltılan çalışan sayısının aynı oranda artmaması sorunların nedenlerinden biri.

İstatistiklere göre Türkiye’den başvurulara gelen ret oranı 2022’de geçmiş yıllara göre yükseldi.

www.schengenvisainfo.com sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye’den 2022’de yapılan toplam 778 bin 409 başvurudan 120 bin 876’sı reddedilmiş. Yani ret oranı yüzde 15,7.

Ukrayna’yı işgali nedeniyle yaptırımlar altındaki Rusya’dan 2022’de yapılan başvurulara bakıldığındaysa 687 bin 239 başvurudan 68 bin 753’ü reddedilmiş. Yani ret oranı yüzde 10,2.

Sitede 2023’e ilişkin istatistikler bulunmazken, tahminler ret oranının 2022’deki yüzde 15’in çok üstüne çıktığı yönünde.

Brüksel, Türkiye’nin ret oranının genel ortalamaya kıyasla daha düşük olduğunu ve dünya ret ortalamasının yüzde 18 civarında olduğunu belirtiyor.

Pandemi sırasında başvurular yüksek oranda azaldığı için 2019’a bakıldığındaysa Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 9,7’sine ret geldiği görülüyor.

En çok ret veren ülkeler

Schengen’e dahil olan ülkeler içinde Türkiye vize başvurularına oransal olarak en çok olumsuz yanıt veren ülkeler Estonya, Finlandiya ve Belçika. Bunu Yunanistan’a Ankara’dan yapılan başvurular, Letonya, Norveç takip ediyor.