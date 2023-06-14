Almanya, Türkiye’deki vize reddi itiraz sürecini askıya aldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı; Türkiye, Çin ve Fas’ta vize retlerine itirazların değerlendirilmesinin askıya alındığını duyurdu.

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Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine vize başvurusu yapanlar bir süredir randevu almakta çok zorluk yaşadıkları ve ret oranlarının arttığı şikayetlerinde bulunuyordu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘itiraz’ kararının deneme amaçlı olduğu ve altı ay süreceği belirtildi.

Açıklamada ‘salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği’ ve bunun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Almanya, bu bekleme sürelerinin kısaltılması için üç ülkede pilot bir proje başlattıklarını duyurdu: “Vize başvurularını değerlendirecek ek kapasite yaratabilmek ve bekleme sürelerini kısaltabilmek amacıyla Çin, Fas ve Türkiye’de ret alan vize başvurularına itiraz süreci askıya alınmıştır”.

Altı ay sonunda sonuçların değerlendirileceği, ‘pilot projenin başarılı bulunması halinde’ buna başka vize bölümlerinin de dahil edilmesinin değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada itiraz sürecinin ‘gönüllü olarak tanınan bir hak arama yolu olduğu’ ve bu nedenle kanunlarla belirlenmiş bir süreç olmadığına dikkat çekildi.