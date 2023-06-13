Uzlaşı sağlandı: Schengen vizelerinde dijital dönem başlıyor

Avrupa Birliği’nde (AB) Schengen vizesi başvuru sürecinde dijitalleşme öngören yeni kurallar konusunda siyasi uzlaşı sağlandı.

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Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin bu konuda ulaştıkları siyasi uzlaşmadan memnuniyet duyulduğunu duyurdu. DW Türkçe’nin haberine göre Komisyon yayımladığı açıklamada, mevcut prosedürlerin hem vize başvurusunda bulunanlar hem de bu başvuruyu değerlendiren ülkeler açısından külfetli ve maliyetli olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’ndeki resmi onay süreçleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan yeni AB yönergesi, Schengen bölgesini ziyaret etmek için vize almak zorunda olan Türkiye gibi ülkelerin vatandaşlarını da ilgilendiriyor.

Başvurular artık dijital ortamda

Yeni dönemde vize başvuruları konsolosluklarda ya da vize bürolarında yapılmayacak. Bunun yerine başvurular dijital ortamda, ‘AB online vize başvuru platformu’ üzerinden yapılacak.

Vize başvurusunda bulunanlar bu platformda bir hesap açacak, kendilerinden istenen belgeleri buraya yükleyecek, başvurularına yanıt da, bu hesaba gelecek. İlk Schengen vizesi başvurusunda bulunanların konsolosluklara gitmesi gerekebileceği belirtiliyor.

Başvuranlar, hangi Schengen ülkesini ziyaret etmek istediklerine bakılmaksızın, tüm ülkeler için aynı vize ücretini ödeyecek.

Vizeler artık pasaporta basılmayacak, bunun yerine şifrelenmiş dijital vize (şifrelenmiş 2D-Barkod) verilecek.

AB, vizede dijitalleşmeyle aynı zamanda sahte vizelerle Schengen bölgesine seyahat edilmesinin önüne geçmeyi, sınır güvenliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.